Sascha-Korf-Show kann stattfinden

Am Sonntag, 21. November, findet wie geplant die Comedyveranstaltung der Jungen Kultur Steinheim mit dem Kabarettisten Sascha Korf statt. Die Show geht zweimal 45 Minuten mit einer 20-minütigen Pause. Also pure Lustigkeit für einen schönen Abend.

Aufgrund der besonderen Coronasituation wurde die Personenzahl stark begrenzt. Weiterhin werden die Sitzplätze an Tische verteilt, um Abstände einzuhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadthalle eine neuartige Belüftungsanlage hat. Maskenpflicht ist nur bis zum Sitzplatz. Es gilt zur Zeit die 3G-Regelung. Es besteht auch die Möglichkeit, am Eingang einen Selbsttest zu machen.

Die Veranstaltung der Jungen Kultur Steinheim findet in der Stadthalle Steinheim, Schützenplatzallee 3, in Steinheim um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) statt. Karten sind bei der Buchhandlung Wedegärtner in Steinheim oder www.eventim-light.com für 17 Euro (bei Eventim mit Vorverkaufsgebühr) erhältlich. Es werden auch Karten an der Abendkasse verkauft, solange der Vorrat reicht. Mitorganisator Alexander Kaufmann: „Wir freuen uns auf Euren Besuch und hoffen auf einen lustigen Abend mit unserem Comedian Sascha Korf.“