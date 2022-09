Savoir vivre seit 70 Jahren in Paderborn

Das Duo Pariser Flair sorgt am Samstag bei den Feierlichkeiten der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Paderborn für eine besondere musikalische Stadtführung durch Paris.

Das Interesse an der französischen Sprache und Kultur, politischen und landeskundlichen Themen, dem „savoir vivre“ der direkten Nachbarn tragen den Verein. In diesem Jahr feiert die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) ihr 70-jähriges Bestehen.

Das kommende Wochenende dürfte ein „festliches Wochenende im Zeichen der Deutsch-französischen Freundschaft werden“, blickt die DFG aufs Jubiläumsprogramm. So sind alle Mitglieder und Interessierte zum deutsch-französischen Jubiläumskonzert am Samstag, 17. September, 19.30 Uhr, in den Paderborner Rathaussaal eingeladen. Das Duo Pariser Flair mit Marie Giroux (Gesang) und Jenny Schäuffelen (Akkordeon und Piano) präsentiert dann eine ganz besondere Stadtführung. Neben Klassikern des Chansons wie Aznavour, Brel, Piaf und Bécaud werden allerlei Tipps für die nächste Parisreise präsentiert. Dabei sei aber auch die „Mitarbeit“ des Publikums erforderlich, macht die DFG neugierig auf den Abend.

Am Sonntag, 18. September, beginnt dann um 11 Uhr der Jubiläums-Festakt mit geladenen Gästen im Rathaussaal. Mathias Werth, ehemaliger ARD-Frankreichkorrespondent in Paris, hält die Festrede. „Eskortiert werden die Gäste von französischen Automobilen vor dem Rathaus und musikalisch umgeben von dem Duo Pariser Flair.

Die nun seit 70 Jahren bestehende DFG trägt in hohem Maße zur langjährigen, lebendigen Städtepartnerschaft zwischen Le Mans und Paderborn bei. Jedes Jahr gestaltet sie zwei vielseitige und abwechslungsreiche Programme. Damit sollen die Ideen des Elysées-Vertrags umgesetzt werden, der am 22. Januar 1963 durch den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle und dem deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichnet wurde. Gefestigt und ausgebaut wurde dieser Vertrag zwischen den Nachbarländern am 22. Januar 2019 durch den Aachener Vertrag.

„Aber die deutsch-französischen Beziehungen leben nicht nur von der großen politischen Bühne, sondern ganz besonders vom Engagement der Menschen vor Ort“, weiß das DFG-Team und zählt weitere Ziele der Gesellschaft auf: die Verständigung zwischen den Völkern, das persönliche Kennenlernen der Kultur, der Sprache, des Denkens, des Landes. Nur durch die persönliche Begegnung könne eine Freundschaft und letztendlich der Frieden aufrechterhalten bleiben, heißt es weiter. Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine seien neue Herausforderungen auf die Welt, auf Europa und auch auf die Deutsch-Französische Gesellschaft zugekommen.