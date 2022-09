„Schach für Kids“ in Hövelhofer Kitas

Die Kindertageseinrichtungen Schatenstraße, Schulstraße und Klausheide in Hövelhof haben an einer Schulung der Initiative „Schach für Kids“ (SfK) teilgenommen. Die erlernte Lehrmethode können sie jetzt an die Kinder weitergeben.

Die Initiative „Schach für Kids“ hat es sich zum Ziel gemacht, möglichst viele Kinder im Elementar- und Primar-Bereich durch ihre Lehrmethode individuell zu fördern. Schach sieht der Verein dabei als pädagogisches Hilfsmittel, das die kindliche Entwicklung speziell in den Bereichen Sozialverhalten, Selbstbewusstsein, logisches Denken, individuelle Begabungen, Kommunikation sowie Fantasie und Willenskraft unterstützen kann. In Seminaren vermittelt die Initiative den Pädagogen die SfK-Lehrmethode, mit der die Kinder das komplexe Spiel Figur für Figur und über das sogenannte Chipschach spielerisch erarbeiten.

Klaus Grotebrune, Geschäftsführer von DBL Kotzenberg, hat als finanzieller Förderer die Patenschaft für das Projekt übernommen und die notwendigen Materialien gestiftet. „‚Schach für Kids‘ ist ein tolles Projekt. Ich hätte mir zu meiner Kindergarten-Zeit ein ähnliches Konzept gewünscht“, sagt der aus Lippe stammende Unternehmer.

Der kommunale Kindergarten Bentlakestraße setzt die Lehrmethode bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich ein. Jährlich starten die vier- bis fünfjährigen Kinder in das Schachprojekt und können sich am Ende stolz als „Schachkinder“ bezeichnen. Seit 2020 ist die Kita die erste von der Initiative zertifizierte Einrichtung im Kreis Paderborn. Von den Erfolgen des Kindergartens zeigte sich auch Förderer Klaus Grotebrune angetan: „Ich bin immer wieder verblüfft, wie sich die Jungen und Mädchen an dem Schachbrett präsentieren. Umso mehr freut es mich, dass nun noch mehr Kinder in Hövelhof davon profitieren können.“

Insgesamt 14 Pädagoginnen und Pädagogen hat Ralf Schreiber, Gründer der Initiative und Vorsitzender des Vereins Schach für Kids, bei der Schulung in der SfK-Lehrmethode ausgebildet. Neben den drei kommunalen Kitas haben die Come­niusschule Elsen sowie die Grundschule Große Heide aus Friedrichsdorf an dem Seminar teilgenommen.