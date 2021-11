Schachteln mit heimischer Kunst statt Pralinen

„Ich bin mal kurz Kunst holen!“ Das klingt wie der vertraute Ausspruch, den man im Zusammenhang mit Zigarettenautomaten kennt. Gemeint ist jedoch der Artomat – der ehemalige Zigarettenautomat, der mit Kunst statt Kippen befüllt ist. Seit 2013 befindet sich „Paderborns erster Kunstkauf-Automat“ am Friedensengel-Graffiti in der Rathauspassage.

Kult sind die kleinen Kunstboxen aus dem Artomat schon längst. „Es gibt sogar einige Sammler, die auch schon mal nachfragen, wann bestimmte Künstlerinnen oder Künstler wieder etwas Neues anbieten, oder ob wieder einmal ein Promi mit dabei ist“, sagt Burkhard Lohren, Initiator des Kunstprojekts.

Otto Waalkes hat für das Paderborner Projekt bereits zwei Mal Kunstschachteln mit seinen berühmten Ottifanten gestaltet. Derzeit sind zehn Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Kunst in den Schächten des Automaten vertreten. Ein Schacht ist für „Talente“ reserviert. In ihm hat die Paderbornerin Rabea Pankoke ihre handbemalten Kunstschachteln platziert. Das Besondere am Talente-Schacht ist, dass der Erlös zu 100 Prozent an die Talente ausgezahlt wird. „So wollen wir junge Talente fördern, aber vor allem Mut machen, mit ihrer Kunst und ihrem Talent an die Öffentlichkeit zu gehen“, erläutert Burkhard Lohren. Sein Künstlerkollege Hyazinth Pakulla hat den Artomat gerade mit bemalten Unikaten bestückt, Herman Reichold hat kleine Kunstdrucke auf Büttenpapier in die Schachteln gepackt, handsigniert natürlich. Der Fotokünstler Ulli Predeek wiederum ist mit einer Miniedition seiner bekanntesten Fotomotive vertreten. Von Burkhard Lohren gibt es Kunstmagnete mit Paderborn-Motiven. „Sonic-Bogie“ alias Andrea Berg liefert als Paderborner Musiker und Sounddesigner „Hörkunst“. Für seine Schachteln hat er Tondokumente erstellt, die mittels QR-Codes heruntergeladen werden können.

Ulli Predeek präsentiert seine Fotoedition für den besonderen Automaten. Foto: privat

Elke Spottke arbeitet gerade wieder an neuen „Drei-Hosen-Fenstern“ – Kunstboxen, die wie kleine Waschmaschinen aussehen, in denen drei Hosen zu sehen sind. Claudia Cremer-Robelski, Gennadi Isaak und Wolfgang Brenner arbeiten derzeit ebenfalls in ihren Ateliers auf Hochtouren an neuen Boxen. „Von allen Künstlerinnen und Künstlern wollen wir rechtzeitig zu Nikolaus Kunstschachteln im Artomat haben“, kündigt Lohren an.