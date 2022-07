Schalkes Traditionself tritt in Altenbeken-Schwaney an

Vom 6. bis 14. August erreicht das 100-Jahre-Fest nun seinen Höhepunkt mit vielen Veranstaltungen.

Galaabend

Los geht es am Samstag, 6. August, mit dem festlichen Galaabend. Von 19.21 Uhr an blickt der TuS in der Schützenhalle auf sein mehr als 100 Jahre aktives Vereinsleben zurück. Neben Grußworten und Interview-Rückblicken dürfen sich die Gäste auf einen Auftritt der TuS-Tanzgarde und des Bundesschützen Garde Musikkorps Schwaney freuen. Nahtlos geht es danach mit der Party weiter. Anmeldung zum Galaabend sind bis Freitag, 29. Juli, per E-Mail an [email protected] möglich.

Spendenlauf

Der Startschuss für den Jubiläums-Spendenlauf „Laufend etwas Gutes tun“ fällt am Dienstag, 9. August, um 17 Uhr. Mit den Spenden sollen bedürftige Menschen im Hochstift unterstützt werden. „Jeder kann mitmachen, egal ob jung oder alt“, betont der TuS-Vorsitzende Markus Gerecke. Wer mitlaufen möchte, kann sich auf der Internetseite oder über die Social-Media-Kanäle des TuS Egge anmelden.

Seniorennachmittag

Alle Vereinsmitglieder im Alter von 65 Jahren an sind am Mittwoch, 10. August, eingeladen zu einem stimmungsvollen und geselligen Nachmittag. Neben Kaffee und Kuchen wartet eine Tanzeinlage des TuS-Dance sowie eine musikalische Darbietung auf die Gäste. Anmeldungen sind möglich über die im Infoschreiben genannten Wege.

Jubiläumsparty

Als ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres spielt mit den Goodbeats am Freitag, 12. August, eine überregional bekannte Liveband auf dem Sportplatz. Organisiert wird das Konzert vom Förderkreis des TuS Egge. Pünktlich um 19.21 Uhr startet die Jubiläumsparty. Es warten gute Musik, Getränke und Speisen bei freiem Eintritt.

Familientag

Ganz im Zeichen der Familien steht der Samstag, 13. August. Beim Familientag warten am Sportplatz ein Jugendturnier und ein vielseitiges buntes Programm auf alle Besucher. Fans des SC Paderborn sollen in einer Autogrammstunde auf ihre Kosten kommen.

Schalke-Spiel

Als Abschluss und Höhepunkt der Festwoche wartet am Sonntag, 14. August, ein besonderes Fußballspiel: Die Traditionself des FC Schalke 04 tritt um 14 Uhr auf dem Schwaneyer Sportplatz gegen die Ü32-Mannschaft des TuS Egge Schwaney an. Auch bei diesem Event ist der Eintritt frei. Ebenfalls am Sonntag finden das Sportlerfrühstück (10 Uhr) und das Spiel der 1. Mannschaft (11.30 Uhr) statt.

Komplettiert wird das Jubiläumsprogramm durch Fußballspiele weiterer Senioren- und Jugendmannschaften. Paarungen und Termine sind auf der Homepage unter www.tus-schwaney.de zu finden.

WhatsApp-Ticker

Aktuelle Informationen rund um das Jubiläum werden auch über den TuS-Ticker per WhatsApp verteilt. Wer ihn nutzen möchte, speichert die Handynummer 0163/2928181 als „TuS Egge Ticker“ ins Handy ein und schickt per Whatsapp den Aktivierungscode „START“ an diese Nummer. „Über den Ticker kommen nicht nur alle Infos zur Festwoche, sondern auch zu allen anderen aktuellen Themen des TuS Egge aufs Handy“, erläutert Simon Schmale, 2. Schriftführer.

Alle Schwaneyer Dorfbewohner sind eingeladen, während der Festwoche ihren Vorgarten mit einer ortsspezifischen Fahne oder Flagge zu schmücken.

Eine Festschrift wird alle wichtigen Ereignisse der vergangenen 100 Jahre zusammenfassen und über die Highlights der Feierlichkeiten berichten. Diese wird im Herbst an alle Schwaneyer Haushalte verteilt.