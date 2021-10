Schaller an der Spitze

FDP wählt neuen Vorstand in Willebadessen

Die Kreisvorsitzende Marion Ewers dankte Elke Heine, die über Jahrzehnte die Geschicke der FDP in Willebadessen gelenkt hatte. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann, Wolfgang Heine, langjähriger Kreisschatzmeister, mit dem sie auch gemeinsam im Rat war, gab sie über Jahrzehnte viele politische Impulse auch für die Kreisebene, heißt es in einer Pressemitteilung. Beide seien das Gesicht der FDP in Willebadessen gewesen.

Auf dem Parteitag wurde zudem ein weiteres Mitglied geehrt. Heinz Knuth ist seit 45 Jahren Mitglied in der FDP und gehörte auch dem Rat der Stadt Willebadessen an. Die Kreisvorsitzende würdigte diesen Umstand mit einem kleinen Präsent und der Urkunde.

Der neue Ortsvorsitzende ist nun Thomas Schaller, als Stellvertreter wurden Dennis Niedermark und Heinz Knuth gewählt. Holger Ihmor vervollständigt als Beisitzer den Vorstand.

Gemeinsam wollen sie neue Akzente in Willebadessen setzen, für den Ortsverband weitere Mitglieder gewinnen und die politische Parteienlandschaft in Willebadessen erweitern.