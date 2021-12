Scharfe Kritik an Schwarz-Grün im Paderborner Rat

Wie lange sollten Haushaltsreden in Coronazeiten dauern? Bei neun Ratsfraktionen summieren sich zehn Minuten Redezeit schließlich auf anderthalb Stunden. Im vergangenen Jahr waren die Reden daher nur zu Protokoll gegeben worden, lediglich die AfD hatte ihre vorgetragen. In diesem Jahr einigten sich die Ratsfraktionen – mit Ausnahme der AfD – im Vorfeld auf fünf Minuten Redezeit mit der Option, eine Langfassung zu Protokoll zu geben. Im Folgenden lesen Sie Auszüge aus den Haushaltsreden.

Markus Mertens (CDU) verteidigte die Erhöhung der Grundsteuer A und B. Corona habe den öffentlichen Kassen schwer zugesetzt, auch wenn Paderborn mit Blick auf die Einnahmen noch mit einem blauen Auge davongekommen sei. „Trotzdem war es unvermeidlich, die Steuern anzuheben, beziehungsweise die Gewerbesteuer entgegen der ursprünglichen Idee nicht auf den fiktiven Hebesatz zu setzen.“ Das sei nicht schön, aber noch zumutbar. Zudem warb Mertens um mehr Verständnis für die Baustellen im Stadtgebiet. „Wenn wir wollen, dass sich etwas verändert und die Qualität an den städtischen Bauten und Einrichtungen, aber auch unseren Straßen so bleibt, dann muss auch daran in regelmäßigen Abständen gearbeitet werden.“ Wenn in Paderborn Fortschritt und nicht Stillstand oder gar Rückschritt angesagt sein sollen, müssten auch Baustellen akzeptiert werden.