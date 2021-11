Scharmeder Jecken sind startklar

Geschäftsführer Konrad Werning legte dabei anfangs seinen Zwei-Jahresbericht vor. Nachdem der Verein bereits in 2020 den großen Rosensonntagsumzug wegen schlechter Witterung kurzfristig absagen musste, legte die Corona-Pandemie den Vereinsbetrieb nahezu still. Die Scharmeder Narren ließen es sich aber nicht nehmen, in der heißen Karnevalszeit 2021 wenigstens karnevalistische Akzente zu setzen. So organisierte Gaby Kallemeier unter Mitwirkung des Vereins, der Grundschule und des Kindergartens Scharmede eine Dorfrallye für alle kleinen Jecken, bei der verschiedene Stationen im Dorf aufgesucht und kleine Rätsel gelöst werden mussten.

Für die großen Karnevalisten gab es ein Karnevalsmenü sowie eine DVD mit einem Zusammenschnitt der Karnevalsveranstaltungen und -umzüge des Vereins für den heimischen Fernseher.

Auch der Kassenbericht, letztmalig vorgestellt von Karsten Pohl, wies einen guten Zuwachs aus. Durch die Umzugsabsage in 2020 konnten in letzter Minute auch viele Kostenpositionen reduziert oder ganz vermieden werden. So konnten die finanziellen Einbußen aufgrund des ausgefallenen Umzugs stark reduziert und über die Nach-Umzug-Party in der Scharmeder Schützenhalle die Kassenlage gehalten werden.

Für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt (von links): Franz-Josef Käuper, Helmut Haße, Josef Schulte, Hans-Josef Gees, Carsten Arens, Josef Klaus, Daniel Lohren, Ulrike Haße, André Schmidtmeier, Ulrike Hüppmeier, Oliver Klaus, Heinz Hüppmeier, Elmar Nölleke, Margarete Schmidtmeier, Michael Wippermann, Ulrich Nölleke, Ursula Volmari und Bernd Wiehmeier. In Uniform dabei sind der Vorsitzende Elmar Kürpick (links, daneben Konrad Werning) sowie (2. von rechts) Raimund Schlüter. Foto: K�rpick

Bei den Neuwahlen standen dann sowohl Karsten Pohl als auch Annika Zickerick nicht mehr zur Verfügung. Den Posten des Schatzmeisters übernahm mit einstimmiger Zustimmung der Versammlung Konrad Werning. Kommissarisch leitet er für ein Jahr auch die Geschäftsführung weiter, bis ein Nachfolger übernimmt.

Als stellvertretender Geschäftsführer wurde der amtierende Karnevalsprinz Markus Baurichter einstimmig gewählt.

Vor der Wahl hatte die Versammlung beschlossen, seine Satzung zu ändern. Dort wurde die Position des Schriftführers durch die Position Leiter Marketing ersetzt. Zur neuen Leiterin Marketing berief die Versammlung Jessika Kaimann, als stellvertretende Leiterin wurde Susanne Oschecker gewählt, die zuvor Schriftführerin des Vereins war. Ohne Gegenkandidaten wurden der Vorsitzende Elmar Kürpick und der Vizepräsident Martin Herbst für drei weitere Jahre gewählt.

Schließlich ehrte der Verein langjährige Mitglieder und verdiente Personen.

In seinem Schlusswort warb der Vorsitzende Elmar Kürpick noch einmal für die bevorstehende Karnevalsauftaktparty, am Samstag, 13. November, in der Scharmeder Schützenhalle. Nach dem Eintritt ab 20.01 Uhr gibt es neben zünftiger karnevalistischer Livemusik von der Tanzband „Törn On“ eine „Happy-Hour“ bis 21.01 Uhr. Zudem wird an dem Abend das Geheimnis um das neue Prinzenpaar 2021/2022 gelüftet.