„Schatztruhe“ mit Weihnachtsmusik aus aller Welt

Neue Auflage von „Winter-Voices“ in der Aula der Nieheimer Grundschule – Vorverkauf für vier Abende gestartet

Nieheim

Die Musik kehrt zurück: Nach einem Jahr ohne „Winter-Voices“ können sich die Fans auf die Saison 2021/22 freuen, in der vier Konzerte an vier Sonntagnachmittagen in der Aula der Katholischen Grundschule Nieheim geplant sind.

Von Heinz Wilfert