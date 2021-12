Schauergeschichten: Ärger um Corona-Regeln

Verärgerte Nachtschwärmer in Herford: Trotz Impfung und Maske durften sie an einer Führung im Freien nicht teilnehmen.

Die Silvesternacht hatten sich manche Herforder anders vorgestellt: Unter dem Titel „Schauergeschichten“ hatten Stadtführer zu einem Gang durch die Stadt eingeladen, von 20 bis 21.30 Uhr. Doch am Marta, wo die Führung losgehen sollte, gab es dann einige lange Gesichter: Entgegen der ursprünglich veröffentlichten Ankündigung durften nur Besucher teilnehmen, die sich vorher angemeldet hatten – aus Corona-Schutzgründen, wie eine Stadtführerin sagte. Etwa zwei Dutzend Interessierte mussten wieder gehen. Die Veranstalter erklärten, die Regeln seien in den letzten Tagen verschärft worden, das habe man auch kommuniziert. Ein abgewiesener Teilnehmer: „Ich bin dreimal geimpft, habe eine Maske, und die Führung findet draußen statt. Für mich ist das nicht mehr nachvollziehbar. Ungeimpfte Coronaleugner demonstrieren zu Dutzenden ohne Masken, aber ich darf nicht an einer Stadtführung teilnehmen - verrückt!“