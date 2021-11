Schaurig-schöne Deko auf dem Schulhof

Ich freue mich, dass heute so viele gekommen sind und das Wetter mitspielt. Voriges Jahr musste das Kürbisfest ja leider ausfallen. Umso schöner, dass es heute klappt“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Langenheide, Karen Holtmann. Und so war es ein unterhaltsames Fest, bei dem so einiges geboten wurde.

„

So zeigte die zweite Klasse zum Beispiel gleich zu Beginn der Veranstaltung mit der Geschichte von der kleinen Feldmaus „Frederick“ ein kleines Theaterstück. Belohnt mit einem kräftigen Applaus der Zuschauer machte sich der Nachwuchs anschließend auf, um sich einen der vom Hof Meyer zu Theenhausen stammenden Kürbisse zu sichern und ihn gemeinsam mit den Eltern zu bearbeiten. Die rund um den Schulhof aufgestellten Tische wurden kurzerhand zu kleinen Werkstätten, und an allen Ecken wird gesägt, gebohrt und ausgeschält – schließlich sollte der eigene Kürbis möglichst eindrucksvoll und schaurig daherkommen.

Neues für die Pause

Für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen war das ein großer Spaß, bei dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. So entstanden ganz unterschiedliche Kürbis-Gesichter, die in diesen Tagen wohl das ein oder andere Haus in Langenheide und Umgebung schmücken dürften. Selbstgemachte Halloween-Deko, die auch bei in Deutschland immer mehr Liebhaber findet, machte das Kürbisfest so zu einem Schul-Event, auf das sich insbesondere die Kleinen sehr freute.

Dies weiß auch Karen Holtmann, die mit dem 90 Mitglieder zählenden Förderverein viel tut, um den Standort Grundschule Langenheide attraktiv zu halten. So wurde kürzlich neues Pausenspielzeug angeschafft, es wird einmal im Jahr ein Inliner-Training finanziert oder die Fahrt zum Weihnachtsmärchen nach Bielefeld bezuschusst, um nur einige Beispiele zu nennen. „Wir haben uns als nächstes vorgenommen, das Schulgebäude zu verschönern und sind mit der Stadt im Gespräch, neue Spielgeräte anzuschaffen“, erklärt Karen Holtmann, die sich für die große Unterstützung aus der Elternschaft ausdrücklich bedankt.