Schauspieler geben ihren Einstand

Sie sind gekommen, um zu bleiben: Die Schauspieler-Kollegen Jutta Seifert und Stephan Rumphorst sind nach Warburg gezogen. Ihren Einstand geben sie bei einem Auftritt am Freitag und Samstag im Jugendhaus Hardehausen. Weitere sollen folgen.

Jutta Seifert und Stephan Rumphorst ziehen nach Warburg – Auftritt vor Ort am Freitag und Samstag

Die Schauspieler Jutta Seifert und Stephan Rumphorst richten sich in Warburg ein. Sie freuen sich darauf, etwas zum kulturellen Leben der Hansestadt beizutragen.

Die Akteure, Regisseure und Sprecher sind in der Hansestadt keine Unbekannten. „1991 habe ich meinen Zivildienst im Jugendhaus gemacht. Seitdem bin ich mit dem Haus kulturell verbunden“, erklärt Rumphorst. Von 2007 bis 2018 zum Beispiel bot er dort mit dem „Theater Zapperment!“ aus Berlin die Sommer- und Wintertheater an. Auch Seifert stand in Warburg bereits auf der Bühne, etwa mit „Maria Stuart“.