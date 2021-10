Schausteller sorgen für Stimmung

Da sind Spaß und Nervenkitzel garantiert: Der Festplatz der 72. Warburger Oktoberwoche ist am Samstag eröffnet worden. Atemberaubendes Tempo, schwindelerregende Höhen und virtuelle Achterbahnfahrten erwarten die Besucher dort. 55 Schausteller laden mit ihren Karussells und Buden zum genussvollen Verweilen ein. Der Festplatz ist in diesem Jahr ähnlich groß wie bislang auch.

Atemberaubende Geschwindigkeit in Verbindung mit stimmungsvoller Musik lassen im„Break Dancer“ Raum und Zeit vergessen. Das Karussell von Claudia Vespermann-Dreher und Andreas Vespermann ist eines der erfolgreichsten Rundfahrgeschäfte. Tanja Brüsewitz und ihre Tochter Amelie haben die Fahrt genossen.

Ein Publikumsmagnet beim Bummel über den Rummel ist beispielsweise das große Riesenrad. In den Gondeln geht es 38 Meter hoch in Richtung Himmel. Die Fahrgäste werden mit einer herrlichen Aussicht belohnt. Die Hansestadt von oben gibt es so nur einmal im Jahr zur Oktoberwoche zu erleben.