Die Scheideler GmbH & Co. KG aus Borgentreich-Borgholz hat einen Großauftrag von BMW erhalten. Das metallverarbeitende Unternehmen liefert Struktur- und Karosserieteile für einen neuen Luxus-Hybrid-SUV des Automobilherstellers direkt in die USA.

Borgholzer Unternehmen liefert Bauteile für neuen Hybrid-SUV von BMW direkt in die USA

Das BMW-Werk in Spartanburg, South Carolina, das die Borgholzer beliefern, ist das einzige BMW-Werk in den USA. Mit 11.000 Beschäftigten ist es weltweit eines der größten des deutschen Automobilherstellers.

Eine Premiere für die Firma, die sich in der Branche für Stanz- und Biegeteile, Baugruppenfertigung und Werkzeugbau längst einen Namen gemacht hat. „Scheideler beliefert BMW erstmals direkt in den USA“, berichtet Marvin Scheideler, Mitglied der inhabergeführten Geschäftsleitung. Rückblickend auf die fast 100-jährige Firmengeschichte „handelt es sich dabei um einen historischen Schritt in unserer Unternehmensentwicklung“, sagt Scheideler.