Schicksale jüdischer Stars

Lübbecke/Minden

Daran erinnern, was sich nicht wiederholen darf: Dazu gehört es auch, immer wieder über das Schicksal jüdischer Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen und sich damit auseinander zu setzen. 17 junge Fußballer des FC Lübbecke und weitere Gäste nahmen dazu an einem Vortrag von Friedhelm Schäffer zur Ausstellung über jüdischen Fußball vor und zur Zeit des Nationalsozialismus im Sitzungssaal des Kreishauses in Minden teil. Der Vortrag war von der Fachstelle „NRWeltoffen“ im Schulamt des Kreises Minden-Lübbecke organisiert worden.