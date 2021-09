Schilder rufen zu Rücksicht auf

Der Schilderwald in den Kommunen wird vor Wahlen regelmäßig „aufgeforstet“. Da macht Lauenförde keine Ausnahme. Die Schilder, die hier allerdings in dieser Woche aufgestellt wurden, stammen nicht von Parteien, die auf den letzten Drücker noch um Stimmen werben sollen. Initiator ist vielmehr der ADAC in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Holzminden und der Samtgemeinde Boffzen.

Dies ist das größte der drei Schilder, ist von beiden Seiten beschriftet und steht an der Bundesstraße 241 in Höhe der Bahnhofszufahrt.

Der Schilderwald in den Kommunen wird vor Wahlen regelmäßig „aufgeforstet“. Da macht Lauenförde keine Ausnahme. Die Schilder, die hier allerdings in dieser Woche aufgestellt wurden, stammen nicht von Parteien, die auf den letzten Drücker noch um Stimmen werben sollen. Initiator ist vielmehr der ADAC in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Holzminden und der Samtgemeinde Boffzen.

Ziel ist es, Motorradfahrer zur Rücksicht aufzurufen, leise zu fahren und damit Lärm zu sparen. Doch nur auf einem der Schilder ist auch ein Motorrad zu sehen. Es steht an der B 241, auf der Motorradfahrer aus dem kurvenreichen Solling in Lauenförde ankommen. Ein weiteres, wesentlich kleineres Schild steht am Ortseingang Meinbrexer Straße und zeigt eine Mutter mit ihrer Tochter, die mit dem Daumen nach oben zeigen für alle, die leise in den Ort fahren, das dritte steht an der Würgasser Straße und zeigt einen Dezibel-Messer im roten Bereich.

Gezielte Kontrollen statt Straßensperrungen

Die Schilder sind Teil der ADAC-Aktion „Leise kommt an“, mit der der Club an Biker appelliert, rücksichtsvoller unterwegs zu sein. „Kurvenreiche und bergige Straßen mit schnellen Passagen in schöner Landschaft – solche Strecken sind besonders beliebt bei Motorradfahrern. Und die Zahl der Biker steigt, vor allem an den Wochenenden sind sie zahlreich unterwegs“, heißt es vom ADAC. Zum Leidwesen vieler Anwohner in den Ortschaften entlang der Routen seien dabei viele, aber eben nicht alle, leise und rücksichtsvoll unterwegs, entsprechend hoch sei teilweise der Lärmpegel. Im Bundesrat waren daher bereits Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen beziehungsweise Straßensperrungen im Gespräch. Der ADAC ist gegen solche Pauschalstrafen für Motorradfahrer und setzt stattdessen auf gezielte Kontrollen und die Ahndung von Verstößen.

Appell zu besonnener Fahrweise

Abhilfe schaffen könnten aus Sicht des ADAC folgende Maßnahmen: Erhöhung der Kontrolldichte und ausreichende Ausstattung der Polizei mit speziellen Schallpegelmessgeräten, Ahndung von Motorradfahrten, bei denen Fahrer bewusst mit hoher Drehzahl und manipulierten oder nicht zugelassenen Auspuffanlagen unterwegs sind, die Nutzung sogenannter Lärmdisplays, die an besonders belasteten Strecken ein Bewusstsein bei den Bikern schaffen können, ohne die Mobilität zu beschränken, und eben der Appell an die Motorradfahrer zu einer besonnenen Fahrweise unter Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Für das neue Projekt Leise kommt an“ hat der ADAC 20 verschiedene Motive entwickelt und stellt sie interessierten Kommunen gratis zur Verfügung, die damit Schilder produzieren können. In mehreren Bundesländern läuft die Aktion schon. In Niedersachsen sind die Schilder in Lauenförde laut ADAC die ersten.