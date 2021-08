Schlafender hört das Piepen nicht

Backofen angestellt – Wohnungsnachbarn in Rödinghausen werden von Rauchmelder alarmiert

Rödinghausen

Einen Einsatz, der eindrucksvoll vor Augen führt, wie notwendig Rauchmelder sind, hat die Rödinghauser Feuerwehr erlebt. Am Freitag gegen 21.30 Uhr erfolgte die Alarmierung – Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Heerstraße. Nachdem ein Bewohner des Hauses seinen Backofen angestellt hatte, war er eingeschlafen.

Von Hartmut Horstmann