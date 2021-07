Schlag gegen die Rohr-Mafia

Bielefeld

5820 Euro hatten Betrüger der so genanten Rohr-Mafia im April allein von einem Hausbesitzer in Heepen ergaunert. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsfahrt durch Ostwestfalen in Halle (Kreis Gütersloh) festnehmen können. „Damit ist ein wichtiger Schlag gegen die Bande gelungen“, sagt Maik Menke, der als Sachverständiger seit Jahren gegen die Betrüger kämpft

Von Hendrik Uffmann