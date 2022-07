Schlager trifft auf Neue Deutsche Welle

„Levern feiert“ am Edeka-Center in Levern – Stefan Hartmann engagiert Stars der 80er Jahre

Stemwede

In Levern rollt noch einmal die Neue Deutsche Welle an: Am Samstag, 16. Juli, gibt es am Edeka-Center Hartmann ein Wiedersehen mit einigen Stars des Musikgenres, das in den 80er Jahren seinen Höhepunkt erlebte.