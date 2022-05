Schlagzeug-Show im Herforder Schützenhof

„Drum Twins“-Konzert mit viel Humor am Sonntag, 8. Mai

Am Sonntag, 8. Mai, sind die NWD-Musiker ab 18 Uhr im Schützenhof mit einem Programm zu erleben, das so noch nie gezeigt wurde.

„Drum Twins – Beat that Rhythm!“ nennen sie ihr Konzert, das eine Mischung aus Musik, Pantomime und – ganz wichtig – Humor ist.

Es werde nicht allzu lange Ernst bleiben, mit einem klassischen Philharmonie-Konzert habe es nichts zu tun, sagt Aron Leijendeckers. „Es ist Schlagzeug-Entertainment, bei dem das Publikum mitmachen muss.“

Einige Stücke haben die befreundeten Percussion-Profis selbst geschrieben, andere umarrangiert. Was genau zu hören sein wird, bleibt ein Geheimnis.

Mehr als 500 der 900 Tickets – eines kostet 18 Euro – sind bereits weg. Karten gibt es in der NWD-Geschäftsstelle, in der Buchhandlung Otto und in der Tourist-Info.