Die Musikschule Höxter bietet vom 10. bis 14. August eine „Drum‘s & Percussion Week“ an. Das Angebot ist völlig neu.

Schlagzeuglehrer Michel Beineke (49) aus Lüchtringen möchte den Nachwuchs in seinem hochmodern ausgestatteten Studio in der Allenbergstraße in die Welt der Trommeln einführen.