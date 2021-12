Zweite Impfaktion in der Eggelandhalle: Technische Probleme führen zur Verzögerung – Verkehrschaos bleibt aus

Altenbeken

Trotz usseligem Novemberwetter zog es hunderte Menschen am Sonntag zur Impfaktion in die Eggelandhalle. Ohne Murren stellten sie sich in die Schlange.

Von Sonja Möller