Schlange stehen für den Pieks

Der Ausbau der Impfangebote in OWL kommt der Nachfrage derzeit kaum nach. Allein in Paderborn, Altenbeken und Hövelhof erhielten an zwei Tagen etwa 3000 Personen eine Corona-Schutzimpfung. In Lippe waren es 8800 in einer Woche.

Eine Impfaktion im Forum St. Liborius in der Grube in Paderborn. Lange Warteschlangen bildeten sich bis zum Marktplatz.

Dass die Nachfrage nach Impfangeboten unter dem Eindruck der aktuellen Corona-Zahlen in ganz Nordhein-Westfalen stark zunimmt, hatte sich schon am Samstag gezeigt.



Im Kreis Paderborn hat sie am Wochenende auf jeden Fall ihren bisherigen Höchststand erreicht. Beim mobilen Impftermin in der Paderborner Friedrich-Spee-Gesamtschule im Stadtteil Kaukenberg sind am Freitag bis 23.15 Uhr insgesamt 994 Menschen gepikst worden. Am Samstag sind nach Angaben von Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens 1000 Menschen im Schützen- und Bürgerhaus geimpft worden. Hohe Zahlen gab es auch in Altenbeken. Am Sonntag holten sich in der Eggelandhalle 1003 Menschen ihren Piks ab. Knapp ein Viertel kam dabei zur Erstimpfung.



Über die gesamte vergangene Woche, von Montag bis Sonntag, haben in Lippe etwa 8800 Menschen die stationären und mobilen Impfangebote des Kreises genutzt und sich ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung abgeholt. Gut 1200 Personen ließen sich dabei sich erstmals gegen das Coronavirus impfen. Allein am Wochenende wurden in Lippe über 4000 Impfungen verabreicht. Besonders lang waren die Warteschlangen in Bad Salzuflen, so dass hier das medizinische Personal kurzerhand aufgestockt wurde. Fast 3000 Menschen erhielten in den vergangenen Tagen ihren Pieks in der Salzestadt.



Wer am Samstag in Bad Oeynhausen die ersten Weihnachtseinkäufe im Werre-Park erledigen wollte, staunte ebenfalls nicht schlecht. In doppelter Reihe standen dort etwa 1500 Menschen entlang des Gebäudes Schlange. Über mehrere Stunden harrten Menschen in der Novemberkälte aus, um sich am ersten Termin der Impfaktion des Kreises Minden-Lübbecke den Pieks gegen das Corona-Virus geben zu lassen.

Bielefeld setzt auf mehrere kleine Impfstätten

Anders als etwa in den Kreisen Paderborn und Herford wird das Impfzentrum in Bielefeld nicht neu belebt werden. Nach Angaben von Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger soll es in Bielefeld stattdessen Anfang kommenden Monats mindestens zehn Impfstraßen an zwei oder drei Standorten geben. Was früher zentral im großen Impfzentrum an der Stadthalle geschah, soll nun dezentral in kleineren Impfzentren an festen Standorten umgesetzt werden.



Neustart für Zentren in Enger und Salzkotten

In Enger wird das Impfzentrum des Kreises Herford am Freitag, 26. November, reaktiviert. Zunächst einmal soll dort mittwochs und freitags geimpft werden.

Bereits einen Tag zuvor öffnet das Impfzentrum der Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten wieder seine Türen.



In Espelkamp, wo die Sieben-Tage-Inzidenz seit einiger Zeit besonders hoch ist, ist derzeit auch der Anteil der Erstimpfungen sehr hoch.

Die Impfstelle des Kreises Höxter in Höxter-Lütmarsen geht am Mittwoch an den Start. Öffnungszeit ist von 12 bis 19 Uhr. Termine können ab sofort vereinbart werden. Laut einer Information des Kreises am Montagabend haben sich bereits 1800 Personen innerhalb eines Tages eine Termin gesichert.

Impfpersonal macht Überstunden

Im Kreis Gütersloh hat das mobile Impfteam am Freitag in der Gütersloher Stadthalle einen neuen internen Rekord aufgestellt: Es impfte 448 Personen gegen das Coronavirus. Geplant war, dass das Team bis 15 Uhr impft. Da der Andrang so groß war, blieb das Team knapp drei Stunden länger.