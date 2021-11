Schlange stehen für den Pieks

Vlotho

196 Personen haben sich im DRK-Heim den Piks gegen Corona geholt. Eineinhalb Stunden vor der Öffnung warteten die ersten vor der Tür. Sie wollten ganz sicher gehen, an diesem Tag ihren Impfschutz zu erhalten. Später am Nachmittag standen die Impfwilligen dann in einer langen Schlange und warteten geduldig aufs Vorankommen.

Von Jürgen Gebhard