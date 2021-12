Schlange stehen für den Piks

Um 11 Uhr, dem offiziellen Beginn der Impfaktion, stehen am Sonntag bereits 250 Menschen in der Warteschlange, die sich vom Eingang des Haller Berufskollegs bis zum alten ZOB an der Bahnhofstraße zieht. Bis zum Spätnachmittag kommen etwa 430 Impfwillige zum Zuge.

Foto: Johannes Gerhards