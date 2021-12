Schlangen fehlt das Bauland

Der Wunsch nach einem schmucken Eigenheim im Grünen lässt sich in der Sennegemeinde Schlangen nur noch schwer realisieren. Der Mangel speziell an öffentlichem Bauland war schon im vergangenen Kommunalwahlkampf ein zentrales Thema. Die Fraktionen von CDU, SPD und „Für Schlangen“ haben das Problem jetzt erneut auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung gestellt.

Mit sehr weitreichenden Forderungen waren die Sozialdemokraten in die Sitzung gegangen: Neues Baurecht im Schlänger Außenbereich sollte es demzufolge nur dann geben, „wenn vor Schaffung des Planungsrechts mindestens 50 Prozent des Bruttobaulandes an die Gemeinde veräußert werden“. Gleichzeitig will die SPD-Fraktion Eigentümer und Investoren in Zukunft vertraglich verbindlich verpflichten, sich an den Kosten und Folgekosten zu beteiligen, die mit der Schaffung von Bauland entstehen.