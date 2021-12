Schlangen ist Inzidenz-Spitzenreiter

Der Kreis Lippe hält aktuell einen landesweit traurigen Rekord. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden hier 474,7 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet. Wie aber sieht speziell die Situation in Schlangen aus? Ein Gespräch dazu mit Ordnungsamtsleiterin Claudia Weichert.

Der Impfbus des Kreises Lippe hat in diesem Jahr bereits dreimal Station in Schlangen gemacht.

Über die Angaben des Kreisgesundheitsamtes in Detmold hinaus brechen einige Medien den kreisweiten Inzidenzwert noch einmal auf jede einzelne der insgesamt 16 Kommunen herunter. Für Schlangen bedeutet das nichts Gutes: Der Inzidenzwert liegt demzufolge zurzeit bei 832, gefolgt von Augustdorf (782) und Leopoldshöhe (679, Quelle: RKI, Stand 13. Dezember).

„Die Datenbasis, die diesen Berechnungen zugrunde liegt, ist für kleine Kommunen wie Schlangen alles andere als repräsentativ“, gibt Claudia Weichert, die Schlänger Ordnungsamtsleiterin, im Gespräch zu bedenken. Die Corona-Situation in der Sennegemeinde unterscheide sich kaum von der im benachbarten Horn-Bad Meinberg mit einer Inzidenz von 279. Und noch etwas ist Claudia Weichert wichtig zu betonen: „Es gibt keinen Corona-Hot-Spot in Schlangen oder ein Ereignis, auf das die steigenden Infektionszahlen zurück zu führen wären.“ Nur eines ist ihrer Meinung nach auffällig: „Vom Coronavirus besonders betroffen sind zurzeit vor allem ganze Familien.“

Wie aber sieht nun die statistische Situation in der Sennegemeinde aktuell genau aus? Das Kreisgesundheitsamt gibt die Gesamtzahl der Infektionen in Schlangen seit Beginn der Pandemie mit 609 an. 433 Betroffene sind demzufolge von der Erkrankung genesen, acht verstorben. Aktuell gibt es 168 aktive Corona-Fälle.

Das Impfangebot bezeichnet Weichert momentan als ausreichend groß, die Nachfrage sei es aber auch. Bis heute habe der Impfbus des Kreises drei Mal im Herbst Halt in Schlangen gemacht. Das erste Mal sei das am 30. November der Fall gewesen. An diesem Tag hätten sich immerhin 459 Menschen impfen lassen. Den weitaus größten Teil machten die sogenannten „Booster-Impfungen“ (408) aus. Es gab aber auch 47 Personen, die sich den ersten Piks holten. Die Möglichkeit zur Zweitimpfung nutzten vier Bürgerinnen und Bürger. Am 9. und 10. Dezember parkte der Impfbus erneut in Schlangen, und zwar direkt vor dem Bürgerhaus. An beiden Tagen ließen sich zusammengerechnet 465 Menschen impfen – der weitaus größte Teil waren Booster-Impfungen.

„Die Dezember-Ergebnisse könnten den Verdacht nahe legen, dass die Impfbereitschaft nachgelassen hätte. Dem ist aber nicht so“, stellt die Ordnungsamtsleiterin klar und fügt hinzu: „Inzwischen gibt es alternativ auch die Möglichkeit, sich in stationären Impf- oder Arztpraxen unkompliziert impfen zu lassen. Und davon machen nach wie vor viele Menschen Gebrauch.“

Abschließend noch ein Blick in die Statistik: Im Kreis Lippe weist die Gruppe der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren die höchste Inzidenz auf, und zwar mit einem Wert von 1106, die wöchentlichen Fallzahlen liegen hier aktuell bei 378 Neuinfektionen. In der Gruppe der über 80-Jährigen ist die Wochen-Inzidenz dagegen derzeit am niedrigsten.

In Schlangen gibt es aktuell drei Corona-Fälle unter Schülern. Betroffen sind Claudia Weichert zufolge zwei Klassen an zwei örtlichen Schulen. Die Namen der beiden Lerneinrichtungen dürften aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht genannt werden.