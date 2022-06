Schlänger Gärten öffnen sich

Familien Kriete und Klefges beteiligen sich am Sonntag an Veranstaltungsreihe

Schlangen

Gleich zwei private Gärten öffnen sich am kommenden Sonntag, 19. Juni, für interessierte Besucher. In der Reihe „Offene Gärten in Lippe“ begrüßen Ingrid und Siegfried Klefges (Alte-Rothe-Straße 38, 14 bis 18 Uhr) sowie Inge und Heinz Kriete (Parkstraße 21, 14 bis 20 Uhr) Gäste.

Von Uwe Hellberg