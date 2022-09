Schlänger Rat votiert einstimmig für den Hitzeaktionsplan

In der Gemeinde Schlangen wird ein Hitzeaktionsplan aufgestellt. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Er folgte damit einem Antrag der SPD-Fraktion.

„Rat und Ausschüsse haben sich bereits mit der Problematik Starkregen beschäftigt“, so Fraktionsvorsitzender Michael Zans im Antrag der SPD. „Das Thema Hitze ist ein Bereich, der aus den Erfahrungen nunmehr für die Zukunft bearbeitet und gestaltet werden muss.“ In 2017 habe das Bundesministerium für Umwelt bereits eine Handlungsempfehlung für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen herausgegeben. Die Kommune sei die Ebene, welche der Bürgerschaft am nächsten sei. Ihr kommt eine bedeutsame Rolle zu, sie müsse aktiv handeln. Zans: „Wir können uns auch vorstellen, das Thema interkommunal mit Nachbarn auf den Weg zu bringen.“

Mittlerweile gebe es eine Reihe von Kommunen, die Hitzeschutzaktionspläne erarbeitet haben. Das erleichtere die Arbeit für Schlangen. In den bereits vorliegenden Plänen anderer Kommunen werde sichtbar, welche Personengruppen besonders gefährdet sind. Hierzu zählen pflegebedürftige und ältere Personen, Säuglinge und Kleinkinder, Personen mit einer körperlichen/geistigen Beeinträchtigung, Personen, die chronisch krank sind. Deutlich werde aber auch, dass Seniorenheime, Pflegedienste, Ärzteschaft, Apotheken und weitere mit in die Planungen einzubeziehen sind.

Auch gebäudebezogene Maßnahmen seien zu berücksichtigen: Vorgaben für den Hitzeschutz von Gebäuden, technische bauliche Maßnahmen und „Wasserspender“ (Schulen/OGS).

Verwaltung und Rat sollten den Hitzeaktionsplan gemeinsam erarbeiten, so der SPD-Antrag. Matthias Buchheim (CDU) begrüßte den Antrag: „Der Antrag ist gut, aber das wird die Aufgabe des neuen Klimaschutzmanagers sein müssen.“

Marcus Foerster, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sieht es ähnlich: „Ja, das ist gut. Aber für den Klimaschutzmanager stapeln sich schon die Anträge. Wir sollten den Stapel nicht zu groß werden lassen, sonst fällt der neue Klimaschutzmanager gleich in ein tiefes Loch. Und wir müssen sehen, wie man es finanzieren kann.“