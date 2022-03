Schlänger Umweltausschuss lehnt Bürgerantrag einstimmig ab

Der Umweltausschuss hat einen Bürgerantrag einstimmig abgelehnt. Die Robinien in den Straßen Am Sägewerk, Schlömerkamp und Schafkampweg werden nicht gefällt. Anwohner hatten auf das mächtige Wurzelwerk der Bäume hingewiesen. Dadurch seien bereits erhebliche Schäden im Straßenbelag wie auch im Bürgersteig („Stolperfallen“) entstanden.

Eine Gewöhnliche Robinie in voller Blüte.

Insgesamt 37 Anwohner hatten den Bürgerantrag unterschrieben. Die darin aufgeführte Mängelliste ist lang wie detailliert. Durch das ungehindert wachsende Wurzelwerk der Robinien sei auch mit erheblichen Schäden an der Kanalisation zu rechnen – machten die Beschwerdeführer in dem Schreiben unter anderem deutlich. In Mitleidenschaft gezogen werde ebenfalls die Strom- und Gasversorgung.