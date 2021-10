Schlechteste Ernte seit Jahrzehnten

Höxter

Die heimischen Winzer beklagen den schlechtesten Weinjahrgang seit Jahrzehnten. In den Weinbergen von Michael Rindermann in Höxter am Räuschenberg und von Heinz Warneke in Stahle am westlichen Ortsrand unweit des Twierbachs ist die Weinlese in diesem Herbst so gut wie ausgefallen.

Von Michael Robrecht