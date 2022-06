Schlemmen schlägt Shopping

Was knapp 30 Grad mehr und null Niederschlag doch für einen Unterschied machen: anstatt dick eingepackte, durch Graupelschauer huschende Besucher nun mediterrane Temperaturen und ein rappelvoller Rathausplatz. Der gastronomische Teil der Veranstaltung „Bünde is(s)t gut“ am verlängerten Wochenende ist hervorragend angenommen worden, die lange Einkaufsnacht am Freitag stieß dagegen auf überschaubares Interesse.

Am 1. April starteten die Handel Bünde GbR in Kooperation mit dem Stadtmarketing erstmals den Versuch, ein Late-Night-Shopping mit Street-Food-Angeboten zu kombinieren, die wenigen Veteranen werden sich wohl noch lange an diesen Tag mit eisigen Temperaturen und Schneetreiben erinnern. Gut zweieinhalb Monate später also die zweite Auflage, bei dem diesmal das Eventwerk aus Lippstadt sein Konzept „Cheatday“ vier Tage lang in Bünde präsentierte – mit rund einem Dutzend Street-Food-Wagen, Essensständen und Livemusik. Fernab vom üblichen Bratwurst-oder-Döner-Einerlei wurden vom Pulled-Pork-Burger über Kartoffelteig-Waffeln bis zu asiatischen Kreationen zumeist hippe Schnellgerichte angeboten. Bislang gänzlich unbekannt an der Else waren Loukoumades, griechische Hefebällchen, die Panagiotis Papastergiou und Christina Gouda aus Soest frisch zubereiteten. „Die kennen wir überhaupt nicht und wollen sie daher probieren“, sagte Besucherin Kim, während Begleiter Luca die süßen Dessertspezialitäten einmal mit Bueno-Schokolade und frischen Erdbeeren und einmal mit weißer Schokolade und Lotuskernen bestellte. Das Urteil der beiden Bünder fiel mit zwei nach oben zeigenden Daumen dann sichtbar positiv aus.