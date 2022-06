Schlemmermarkt in Bad Oeynhausen startet in die neue Saison

Bad Oeynhausen

Nach dreijähriger coronabedingter Zwangspause ist der Schlemmer-Abendmarkt am Donnerstag in die neue Saison gestartet. Mehrere hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, den Einkaufsbummel durch die Fußgängerzone oder den Spaziergang durch den Kurpark mit einem Zwischenstopp an den Ständen auf dem Ino­wroclaw-Platz zu verbinden.

Von Malte Samtenschnieder