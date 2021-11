Schloß Hamborn: 41 Schüler und 12 Lehrer infiziert

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle an der Rudolf-Steiner-Schule in Schloß Hamborn (Kreis Paderborn) hat sich deutlich erhöht: Nach Informationen dieser Zeitung sind aktuell 41 Schüler und 12 Lehrer positiv getestet worden. 44 weitere stehen unter Quarantäne.

Corona-Ausbruch an Rudolf-Steiner-Schule: Zahl der Infizierten ist deutlich gestiegen

Vor einer Woche sind 18 Corona-Fälle an der Schule Schloß Hamborn bekannt geworden. 100 Schüler mussten daraufhin in Quarantäne. „Die Zahlen haben sich mittlerweile verschoben. Von den Schülern, die unter Quarantäne standen, wurden 34 weitere positiv getestet“, berichtet Jan Havelberg, Pressesprecher der Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft Schloß Hamborn, auf Anfrage. Einen weiteren Ausbruch an der Schule habe es nicht gegeben.