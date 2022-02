Schloß Holte-Stukenbrock nominiert den Kinderkarneval zum Kulturbotschafter

Der Rat der Stadt hat am Dienstag während seiner Sitzung den Kinderkarneval und den Ausrichter, den Stukenbrocker Karnevalsverein, für den Westfalen-Weser-Kulturpreis 22 nominiert. Der Kinderkarneval sei einzigartig in der Region und repräsentiere die Stadt auf hervorragende Weise.

Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG ist Partner der Menschen, Kommunen und Stadtwerke in der Region und fördert die Region über eine Vielzahl an Wettbewerben und Spenden. In diesem Sinne initiiert sie ab 2022 den neuen Wettbewerb Westfalen Weser-Kulturpreis für alle Kommunen des Geschäftsgebietes. Westfalen Weser möchte mit dem Wettbewerb die Projekte, Vereine, Initiativen und Kulturschaffenden ins Rampenlicht rücken, die in besonderer Art und Weise die kreative Landschaft prägen und Aushängeschilder für eine lebendige kulturelle Vielfalt sind. Die Jury vergibt mehrere Hauptpreise, maximal ist ein Einzelpreis mit 10.000 Euro dotiert.