Schloß Neuhaus in Jubellaune

Paderborn

Wolfgang Pladwich heißt der neue Schützenkönig in Schloß Neuhaus. Mit dem 165. Schuss holte der 64-Jährige am Pfingstmontag die letzten Reste des ehemals stolzen Adlers aus dem Kugelfang. An seiner Seite regiert künftig seine Frau Annette (62).

Von Kevin Müller