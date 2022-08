Schloß Neuhäuser Oberst geht in die letzte Runde

Oberst Michael Pavlicic begrüßte zur Heinrichsfeier, die in diesem Jahr als außerordentliche Mitgliederversammlung stattfand, die Mitglieder des Bürger-Schützen-Vereins Schloß Neuhaus. Nachdem er als Oberst wiedergewählt worden war, erklärte Pavlicic im Beisein des amtierenden Hofstaates mit dem Königspaar Wolfgang und Annette Pladwich, dass dies seine letzte Amtsperiode sein soll.

Michael Pavlicic kündigt Abschied für März 2023 an

Der geschäftsführende Bataillonsvorstand (von links): Kommandeur Raimund Voß, Schriftführer Josef Jakobsmeyer, Geschäftsführer Markus Cink, Oberst Michael Pavlicic, Schatzmeister Matthias Wittig und Oberstleutnant Olaf Pippert. Pavlicic kündigte an, dass dies seine letzte Amtspriode sein soll.

Voraussetzung sei, dass die Nachfolge im Bataillonsvorstand geregelt wird. Im März 2023 möchte Pavlicic damit nach 17 Jahren als Chef der Neuhäuser Schützen nicht erneut kandidieren und das Amt in jüngere Hände geben.

Beim Wahlmarathon wurden neben Michael Pavlicic auch Oberstleutnant Olaf Pippert, Kommandeur Raimund Voß, Geschäftsführer Markus Cink, Schatzmeister Matthias Wittig, Schriftführer Josef Jakobsmeyer, Quartiermeister Ferdi Wilks, Bataillonsschießmeister Hans-Jürgen Höschen und Zeugmeister Peter Gruber wiedergewählt. Als neue Kassenprüfer wurden Peter Appelbaum von der Schloß-Kompanie und Tobias Trilling von der Residenz-Kompanie gewählt.

Trotz Corona viel erreicht

Der Bericht des Vorstandes wurde von Oberst Michael Pavlicic und dem Geschäftsführer Markus Cink vorgetragen. Hier blickte der Vorstand auf drei ereignisreiche Jahre zurück, welche in erster Linie natürlich von Corona geprägt waren. In den drei Jahren wurden neben der Restaurierung der beiden Bataillonsfahnen auch die Hofumrandung erneuert sowie die alte und nur noch als Lager genutzte „Notküche“ in der Schlosshalle abgerissen, um mehr Platz zubekommen.

Besonders stolz war Cink auf den karitativen Bereich. Hier wurden neben einer begleiteten Impfaktion in der Schlosshalle auch nennenswerte Beträge an die Flutopfer und für die Flüchtlinge aus dem Krieg in der Ukraine gespendet.

Kommandeur Raimund Voß ließ in seinem Festbericht das vergangene Schützenfest noch einmal aufleben. Schatzmeister Matthias Wittig verlas den Kassenbericht für die Jahre 2019 bis 2021 und konnte nach dem Bundesfest 2019 von einer soliden Kassenlage berichten.