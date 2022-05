Schluss mit dem Dornröschenschlaf

Er war einst ein gern besuchtes Kleinod im Bielefelder Westen: Der Rosengarten an der Stapenhorststraße, in den sich heute nur noch vereinzelt Spaziergänger verirren. Zu laut dröhnt die Stapenhorststraße, zu heiß brennt die Sonne auf die großen Rasenflächen und zu ausgezehrt ist der Boden nach jahrzehntelanger Rosen-Monokultur.

Die Stadt will das nun ändern: Mithilfe von 1,8 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ und 200.000 Euro aus eigenen Mitteln soll der Rosengarten bis Ende 2024 umgestaltet und an die modernen Bedürfnisse angepasst werden. „Ein ehrgeiziger Zeitplan“, wie Projektleiterin Gabriele Moritz bei einer Auftaktveranstaltung am Mittwoch betonte.