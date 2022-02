Schlüssel versteckt sich im Luftballon

Ohne Corona wäre mit einem großen Narrenauflauf in und am Rathaus gefeiert worden.

Kampflos übergab Bürgermeister Hermann Temme den Schlüssel natürlich nicht an das Prinzenpaar, dafür hatte seine Sekretärin Regina Werneke gesorgt, die bei den Karnevalisten bereits für ihren Ideenreichtum bei der Schlüsseleroberung bekannt ist.

In diesem Jahr musste Prinz Stefan III. den Schlüssel in einem Luftballon finden, wobei die Chefsekretärin ihm hier nur drei Versuche ließ. Aber auch in diesem Jahr stellte sich der Prinz mutig der Aufgabe und eroberte den Schlüssel des Brakeler Rathauses. Dieses Ritual auch trotz der andauernden Pandemie und Absage aller Karnevalsveranstaltungen stattfinden zu lassen, lag Bürgermeister Hermann Temme sehr am Herzen. „Die Vereine haben eine ganz wesentliche elementare Bedeutung für unseren ländlichen Raum.“