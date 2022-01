Schlütz für Verkauf von Museen

Nieheim

Das Thema Tourismus spielte über Jahrzehnte eine überaus bedeutende Rolle in und für Nieheim, wurde jedoch in den vergangenen Jahren an vielen Stellen sukzessive zurückgefahren – so zumindest der Eindruck vieler externer Beobachter. Die rückläufigen Aktivitäten gipfelten 2019 in der Schließung der Kulinarischen Meile. Im Jahr 2020 waren die vier städtischen Museen in der Langen Straße an keinem einzigen Tag mehr geöffnet. Ab Anfang Juli 2021 öffnete zumindest das Käsemuseum an Sonntagen seine Tore wieder.