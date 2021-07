Schmalspur-Annentag muss reichen

Brakel

„Wenn man sieht, wie gut besucht die Annen-Novenen sind, könnte man meinen, es wäre ein ganz normaler Annentag“, sagte Brakels Bürgermeister Hermann Temme am Donnerstag. Dass das nicht der Fall ist, zeiget sich wenig später: Im ganz kleinen Kreis stach Pfarrer Andreas Kurte ein Fass Rheder Pils an – in der alten Waage, nicht im Festzelt, wie es bei einem normalen Annentag gewesen wäre.

Von Frank Spiegel