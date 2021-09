Schmeckt nicht gibt‘s nicht

Werther

Schon so mancher Passant ist ungläubig am Kerkenbrok stehen geblieben: Ist dieser riesige Kürbis am Straßenrand wirklich echt? Ja, bestätigen Stefanie und Daniel Uphaus lächelnd und freuen sich über diesen wunderbar gewachsenen Werbeträger auf dem Acker. Denn wenige Meter weiter dient ein uralter Holzkarren dem „Kürbis-Kind“ als Verkaufsstand, in dem die ersten Exemplare der Saison jetzt zur Selbstbedienung bereit liegen.

Von Margit Brand