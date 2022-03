Schmerzende Bilder aus der Heimat

Halle

Die drei großen Haller Schulen wollen eine Friedensdemo am Freitag durchführen. Unterdessen organisiert eine Ukrainerin in Halle private Hilfslieferungen in die Heimat, so wie es in ihren Kräften steht. Von Verwandten in der Ukraine erhält sie schlimme Berichte und Bilder.

Von Stefan Küppers