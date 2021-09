Schmuck weg: Trickdieb bestiehlt älteres Ehepaar

Die Polizei Paderborn fragt: Wer hat den Täter am Gottfried-Keller-Weg beobachtet?

Paderborn

Ein Trickdieb hat am Dienstagmittag ein älteres Ehepaar in Paderborn bestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter am Gottfried-Keller-Weg gesehen haben.

