Schmuckstück im Köterbergstadion

Der Blick von oben auf den wunderschönen Kunstrasenplatz. In Fürstenau und Bödexen sind sie auf das neue Schmuckkästchen im Köterbergstadion mächtig stolz. In das Projekt Kunstrasenplatz sind allein 40.000 Euro aus Spendengelder geflossen. 90.000 Euro hat die Stadt Höxter zur Verfügung gestellt.

Der SV Fürstenau-Bödexen den 1.500 m² großen Kunstrasenplatz im Rahmen einer Feierstunde offiziell für den Trainingsbetrieb freigegeben. Erster Vorsitzender Rüdiger Überdick stellte die Historie von der Idee bis zum neuen Kunstrasenplatz heraus: „2015 hat es den ersten Antrag bei der Stadt Höxtzer gegeben.“ Ein Zuschuss in Höhe von 90.000 Euro sei im Rahmen des Sportstättenentwicklungskonzeptes der Stadt Höxter für die Wiederherstellung des Aschenplatzes 2020 eingeplant worden.“

Beim Jahreswechsel 2020/21 haben wir vom Vorstand entschieden, anstelle der eigentlich geplanten Asche eine Kunstrasenfläche aufzubringen, und eine Online-Spendenaktion für die damit verbundenen Mehrkosten gestartet“, berichtete Überdick. Diese Spendenaktion, bei der virtuelle Anteile am neuen Kunstrasenplatz erworben werden konnten, sei ein überwältigender Erfolg gewesen. „Die Aktion hat uns einen Gesamtbetrag von 40.000 Euro eingebracht“, stellte zweiter Vorsitzender Roland Vornholt heraus.

Spendentafel

Alle Spenderinnen und Spender sind zum Dank auf einer dreimal zwei Meter großen Spendentafel hinterlegt worden. Die Spendenstaffel schmückt nun das Köterbergstadion.

Pastor Toboas Spittmann stellt bei der Einweihung die Verbindung zwischen Kirche und Fußball her. Foto: SV Fürstenau/Bödexen

Weitere Unterstützung zur Deckung der Gesamtkosten von 190.000 Euro hat der Verein zudem aus den Bauunterhaltungsmitteln der Ortsausschüsse Bödexen und Fürstenau sowie aus den Beiträgen des Vereins-Förderkreises erhalten. Gleichwohl, so Roland Vornholt weiter, weise das Projekt insbesondere aufgrund gestiegener Materialkosten derzeit noch ein Fehlbetrag von etwa 10.000 € auf, so dass man sich auch zukünftig über weitere Spenden freuen würde. „Unsere ehrenamtlichen Helfer haben erheblichen Anteil daran, dass der Felbetrag nicht noch deutlich höher ausgefallen ist, 1.000 Stunden an Eigenleistung seien erbracht worden.

Buch sagt Danke

Edison Buch, Vorsitzender des Ortsausschusses Bödexen, dankte allen Projektbeteiligten für deren Einsatz und die Unterstützung: „Ohne Euch hätten wir den Platz nicht realisieren können. „Der Verein hat eine der schönsten Sportanlagen im Kreis Höxter.“

Ihren formellen Abschluss fand die Platzeinweihung durch die kirchliche Segnung, welche Pastor Spittmann aus Brenkhausen mit frischem Weihwasser vornahm. In seiner Ansprache stellte der Geistliche heraus, dass Kirche und Fußball auf vielfältige Weise miteianander verbunden seien, nicht zuletzt auch durch die regelmäßigen Fronleichnamsmessen im Köterbergstadion. Bei der Platzsegnung ließ es sich Pastor Spittmann zudem nicht nehmen, den Rasenplatz für das am Nachmittag noch anstehende Meisterschaftsspiel der ersten Mannschaft zu segnen. Nach einem kurzen Gebet wurde allen Gästen ein Mittagessen vom Gasthof Buch in Bödexen angeboten, während sich die kleinen Besucher auf den Hüpfburgen austoben oder beim Fußballdarts probieren konnten.

Überdick lobt

Abgerundet wurde der Tag dann mit einem Einlagespiel der D-Jugend. Dabei stand der Spaß im Vordergrund. Das Meisterschaftsspiel der ersten Mannschaft lieferte danach stattliche acht Tore.

„Der große Einsatz, der hier von vielen Bürgerinnen und Bürgern geleistet worden ist, kann nicht hoch genug bewertet werden. Das ist stark“, hob der erste Vorsitzende des SV Fürstenau/Bödexen, Rüdiger Überdick, abschließend hervor.