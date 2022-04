Schnee lässt Magnolienblüten im Riemeke-Viertel gefrieren

Schneeflocken auf den gefrorenen Blüten ihrer Magnolie: „Für mich bedeutet der Anblick pure Freude“, sagt Elisabeth Fieseler (76) nach dem Wintereinbruch am Freitag.

In ihrem Garten im Riemeke-Viertel blüht jener Baum, den ihr Vater Josef Gockel anlässlich ihrer Erstkommunion 1955 gepflanzt hatte. Daran, dass die Blüten schon einmal in den vergangenen 67 Jahren schneebedeckt waren, kann sie sich nicht erinnern. Für Fieseler stelle der Anblick gerade in Zeiten der Pandemie und des Ukraine-Kriegs eine Abwechslung dar. Bevor die Blüten abfallen, genießt sie vom Balkon aus den Blick auf die Magnolie und die Domspitze.