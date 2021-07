„Schnell steigendes Wasser kann Türen blockieren“

Wenn plötzlicher Starkregen einsetzt und Wasser in den Keller läuft, dürfte der erste Impuls von Hausbesitzern sein: „Ich hole noch schnell raus, was geht.“ Die Feuerwehr Altenbeken rät davon dringend ab.

Im schlimmsten Fall kann das zur Todesfalle werden, wie die jüngste Hochwasserkatastrophe in Teilen NRWs und Rheinland-Pfalz gezeigt hat. Doch wie verhält man sich in einem solchen Fall am besten? Niklas Schäfers, Pressesprecher der Feuerwehr Altenbeken, informiert: „Prinzipiell sollte man auf Warnungen von Katwarn, der Nina-App oder den Dauerheulton der Sirenen hören. Wir empfehlen, nicht in den Keller zu gehen. Es kann passieren, dass dieser sich binnen weniger Minuten so mit Wasser füllt, dass man nicht mehr herauskommt.“