Schnelle Antworten gefordert

Schlangen/Bad Lippspringe

Die Bürgermeister von Bad Lippspringe und Schlangen, Ulrich Lange und Marcus Püster, haben am Freitag mit Vertretern des britischen Militärs über Irritationen rund um die Nutzung des Truppenübungsplatzes Senne gesprochen. Am Abend zuvor hatte es in der Ratssitzung in Schlangen lebhafte Diskussionen zwischen den Parteien zum Verhalten des britischen Militärs gegeben.

Von Uwe Hellberg