Schnelle Impfung statt schnelles Essen

Lübbecke/Espelkamp

Das mobile Impfteam aus Hille hat am Donnerstagabend in Espelkamp und in Lübbecke Halt gemacht. 170 Impfwillige haben sich nach Auskunft des Kreises am Gemeindehaus der John-Gingerich-Kirche und auf dem Parkplatz von Mc Donalds gegen das Corona-Virus impfen lassen – spontan, bequem und vor Ort.