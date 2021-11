Schneller als die Feuerwehr

Paderborn

Die Drohne hebt ab an der Feuerwache Nord und ist kurze Zeit später am Einsatzort. Den Weg findet sie alleine. Über eine App füttert der Einsatzleiter sie lediglich mit dem Zielort. Noch bevor die Feuerwehrleute vor Ort sind, kriegen sie erste Aufnahmen geliefert von der Drohne. Was in Paderborn noch im Testbetrieb läuft und Anfang des Jahres in den Pilotbetrieb gehen soll, ist einmalig in Deutschland.

Von Kerstin Eigendorf